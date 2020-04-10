東大體中今天（10日）接連扳倒勁敵桃市新明及高市忠孝後，睽違19年重返冠軍戰，帶隊3年的教練歐鴻齊忍不住情緒激動落淚，3年來看著球員逐步成長，今天展現優異心理素質頂住壓力的表現，讓他直呼感動，「一直都很期待他們能有這樣的表現。」

面對尋求3連霸的新明，東體此役前4局只有陽益政擊出1支二壘安打，其餘3局都遭到三上三下，5局下1出局後楊俊楓靠著失誤上壘，隨後立刻盜上二壘，下一棒莊王泓斌立刻補上三壘安打送回分數，東體取得1比0領先。

衛冕軍新明此役受到東體投手群壓制，面對東體先發陽益政前6局僅敲2安打，雖獲得5次四壞保送但也遭三振7次沒能攻下分數，7局上東體換投韓碩恆雖有潘詳淯敲安上壘，可惜卻在壘包上成為第3個出局數，最終新明0比1落敗。

東大體中總教練陳峰岳指出，今天投手陽益政表現不錯，沒讓對手打出太多安打，賽前只以8強為門檻，沒特別預料會打到什麼名次，就是盡力去打，球員也都很拚，看看球隊能拚到怎樣的成績。

東體以高水準演出擊敗擊敗新明，之後又以5比3打退高市忠孝取得冠軍戰門票，確定闖進冠軍戰後，歐鴻齊在休息區激動落淚，他5年前來到東大體中，前2年在高中部，3年前才來到國中部，這批國三選手都是他從國一開始帶的，「這3年來帶隊其實內心備受折磨，有時不自覺語氣會比較急躁，自己也會覺得不適當，自我檢討也聽取其他意見，希望小朋友不要因此受影響。」

歐鴻齊指出，這批選手心理素質好，國二時比賽都會打到4強，也都有打過大比賽，面對壓力比較大的比賽內容也都差不多，看到今天球員面對這麼強的對手還能頂住壓力，表示自己一直以來都很想看到球員有這樣的表現。

明天面對中山的冠軍戰，歐鴻齊認為，希望選手不要想太多、把當下做好，結果就之後再討論，「明天投手、守備都很關鍵，只要減少隱形的安打，贏球機率就會高， 加上打擊再確實做好就沒問題。」

今天賽程結束後，東體、中山、卑南及忠孝闖進4強，早上9時由忠孝、卑南進行季軍戰，11時由東體及中山進行冠軍戰。南市善化及桃市龜山將於另地早上9時進行7、8名排名戰，該地11時由新明、大理進行5、6名排名戰。

國中硬聯排名賽賽程圖。（學生棒聯提供）

(中時 )