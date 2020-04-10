第一金控3月獲利受到全球新冠病毒之影響而致稅後淨利僅新臺幣 76.06百萬元，月減率94.3％。

第一金控今年前3月的累計稅後淨利為新臺幣2,937.52百萬元，年減率38.9％，累計每股稅後盈餘（EPS）為新臺幣0.24元。

第一銀行3月份稅後盈餘降至新臺幣419.38百萬元，月減率 69.2％，主要係金融交易之債券評價損失大幅增加致整體虧損達新臺幣577.25百萬元所致。

其他業務方面，淨利收增加至新臺幣2,385.36百萬元，月增率 5.8％。手續費收入亦上揚至新臺幣627.54百萬元，月增率13.7％，雙雙顯示核心獲利仍持穩。

資產品質部分，淨提存增至新臺幣434百萬元，主要係毛提存提高至新臺幣655百萬元所致。累計稅後盈餘為新臺幣3,316.12百萬元，年減率29.7％。

第一金證券的自營及承銷業務損失擴大致三月份稅後由盈轉虧，單月虧損達新臺幣110.08百萬元，致累計稅後淨利轉為虧損新臺幣95.96百萬元。

第一金投信營業收入減少及投資損失增加致單月份獲利轉為虧損新臺幣2.06百萬元，累計稅後盈餘縮小至新臺幣10.74百萬元，年減率 49.1％。

第一金人壽單月盈餘由正轉負並認列新臺幣55.32百萬元損失，主要係投資損失增加所致，累計稅後盈餘亦轉為虧損新臺幣14.15百萬元。

第一金AMC債權處分收入增加致單月稅後盈餘增至新臺幣11.10百萬 元，月增率15.1％，累計稅後淨利增加至新臺幣33.29百萬元，年減率13.8％。

第一創投金融資產評價損失大幅增加致單月稅後虧損達新臺幣 156.95百萬元，累計稅後虧損為新臺幣195.08百萬元。

(工商 )