據全球市場研究機構TrendForce觀察，相較其他防疫物資，醫療設備仍有明顯缺口，製造環節涉及精密半導體元件，仰賴業者加速生產填補，加速瓶頸視醫療用晶片的交貨時間而定，如晶圓代工廠聯電以最急件處理等級生產NAND Flash控制IC廠群聯用於醫療級呼吸器急單，交貨時間由兩個月縮短至近一個月。

TrendForce指出，醫療級呼吸器需使用晶片以精密調節呼吸狀況，半導體晶片交貨時間基本以月為單位累計，為終端裝置各元件中交貨期較久的項目。過去醫療用晶片的需求量又普遍低於大宗應用，客戶庫存經常控管在既定水位少有大幅度調整。為因應醫療級呼吸器急單需求，聯電採用SHR（Super Hot Run，最急件處理）的最高速生產做法。

值得一提的是，聯電承接的急單也包含投片8吋晶圓，採用SHR生產對目前8吋晶圓產能的吃緊程度而言，對生產進度控管雖有可能增添些許壓力，但對全球防疫醫療的貢獻則不言而喻。TrendForce表示，期待有更多業者彰顯在加速醫療用晶片生產的成效，對疫情做出重要貢獻。

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