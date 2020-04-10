彰銀3月稅前盈餘8.95億元 21:312020/04/10 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化銀行公布，3月合併稅前盈餘8.95億元，累計今年前3月的合併稅前盈餘31億元，累計今年前3月的合併稅前每股盈餘（EPS）0.31元，累計今年前3月的合併稅後盈餘24.93億元，累計今年前3月的合併稅後每股盈餘（EPS）0.25元。 (工商 ) #彰銀 #合併 #累計今年前 #稅前盈餘 #EPS 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰化銀行防疫罩顧您 數金優惠一波波 19:142020/04/06 財經 京城銀行首季稅前盈餘達10.28億元 稅前EPS0.91元 21:212020/04/06 財經 大慶證券首季獲利0.28億元 11:512020/04/07 財經 《業績-半導體》華邦電3月營收 雙升2位數 16:142020/04/08 財經 Q1營收看板－譜瑞不淡29.61億 迎筆電、伺服器商機 04:102020/04/09 證券．權證 豐興3月合併稅前盈餘 年減49.03％ 18:342020/04/09 財經 不畏疫情衝擊 中信金首季賺逾127億比去年還多！ 20:352020/04/09 財經 《鋼鐵股》國際廢鋼翻揚 豐興下周盤價至少平盤 13:242020/04/10 財經 財經熱門新聞 沙俄不打了！油價又恐怖閃崩 兇手抓到了 - 財經 別痛駡譚德塞了！謝金河驚揭背後原因 - 財經 川普制裁沒再怕！華為：已可以不用美國零件 - 財經 美股暴衝極似這殺戮日！ 專家警告還有25％崩跌空間 - 財經 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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