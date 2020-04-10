彰化銀行公布，3月合併稅前盈餘8.95億元，累計今年前3月的合併稅前盈餘31億元，累計今年前3月的合併稅前每股盈餘（EPS）0.31元，累計今年前3月的合併稅後盈餘24.93億元，累計今年前3月的合併稅後每股盈餘（EPS）0.25元。

(工商 )