觀光股連鎖健身事業柏文（8462）3月合併營收2.96億元，創歷年3月新高，月增2.41％，年增2.92％，其中「休閒運動及娛樂服務收入」1.78億元，月減3.92％，年減 0.82％，「運動保健服務收入」0.99億元，月增11.37％，年增6.50％，「入會費（含手續費）收入」0.17億元，月增34.90％，年增32.84％。

柏文今年前3月累計營收8.73億元，亦創歷年第一季營收新高，年增4.35％，其中「休閒運動及娛樂服務收入」5.51億元，年增5.06％，「運動保健服務收入」2.74億元，年增1.68％，「入會費（含手續費）收入」0.43億元，年增15.32％。

展望後市，柏文旗下「健身工廠」不受疫情影響仍將按照原訂計劃拓展8處營運據點，新廠館分別建置於台北市、新北市、桃園市、新竹地區、台中市、彰化縣及台南市，台南市永華廠及台中市水湳廠已分別於2月開幕營運，桃園市南崁廠正在預售，預計於4月29日開幕。二季還有台北市石牌廠預計於6月下旬開幕。下半年則有新北市、新竹地區及彰化縣等 4 處廠館陸續開幕營運，每個季度都有新廠館開幕運。

柏文2020年展店數較2019年更多，且多數廠館為設在五都的標準型廠館（金卡會員月費1,288元)），因此，2020年新營業據點將提供較大的營收獲利成長動能。雖然受到新冠肺炎疫情的衝擊，但法人樂觀預期，柏文2020年全年營收成長率及獲利能力仍有機會較2019年提升。

柏文公司經營會員制連鎖運動健身中心，係真正採行實名制的休閒運動場館。因應新冠肺炎疫情，柏文為保障會員運動安全，已全面落實各項防疫措施，提高器材與環境消毒清潔之頻率與強度。同時柏文並領先同業陸續於所有營業據點導入人臉辨識系統，減少會員進入場館身分辨認時間，讓會員體驗便捷的服務。柏文強調，防疫期間會員利用人臉辨識進入場館可減少與櫃檯人員接近的機會，並大幅降低透過會員卡或手機刷卡傳播病毒的機率。

柏文於疫情初期即採購與台灣國際機場所使用的相同發燒篩檢設備紅外線熱像測溫儀，陸續裝置於所有營業據點，除可快速對所有進入場館人員準確篩檢出發燒標的，並可改善使用額溫槍測量速度緩慢且需接近會員進行量測之風險，有效確保會員運動健身之安全。此外，配合中央流行疫情指揮中心公布社交距離原則，健身工廠已於各廠館宣導間隔使用健身器材，以及於有氧教室、飛輪教室上課時保持1.5公尺間隔。

(工商 )