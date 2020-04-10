白沙屯拱天宮10日晚間9時許發出公告，因應中央流行疫情指揮中心最新防疫措施，即日起進行參拜單一路線進出人流管制，並停止改、補運服務，餐廳暫停提供平安餐。

拱天宮管委會指出，清明連假期間許多旅遊景點人潮爆滿，疑似個案通報採檢數量增加，中央流行疫情指揮中心為有效控制疫情，10日已宣布即日起著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施，防止潛在傳染鏈威脅國內防疫安全。

拱天宮為配合中央防疫指導，在新冠肺炎疫情嚴峻之際，宣布自即日起進行參拜採單一路線進出、人流管制，呼籲信眾配合工作人員引導進出，並務必保持室內1.5公尺、戶外1公尺的距離，以期控管人數達到保持社交距離，防範群聚感染的效益。

另外，防疫期間拱天宮也停止改、補運服務，餐廳暫不提供平安餐，參拜的信眾需正確戴好口罩，勤洗手做好自我衛生管理的防護工作，保護自己也保護他人。

(中時 )