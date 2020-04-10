行政院下午舉行紓困振興方案「內需型服務業協助措施」記者會，經濟部表示，針對符合資格的用戶，水費及低壓用戶電費打七折，每月水費減免上限2萬元、電費30萬元。

經濟部簡報中表示，水電費減免部分，針對營業額減少達15％的企業，水費及低壓用戶電費打九折，每月水費減免上限7000元、低壓用戶電費減免上限10萬元；營業額減少達50％的企業，水費及低壓用戶電費打七折，每月水費減免上限2萬元、電費30萬元。

此外，電力高壓用戶申請暫停部分容量即減收基本電費，在110年6月30日前申請恢復則免收供電設備維持費，營業額減少達50％的企業，每一電號再減免30％電費，每月減免上限300萬元。

經濟部強調，受疫情衝擊企業水電費自動辦理緩繳減免，用戶無須申請，緩繳期限延長至4個月，但電力高壓用戶電費需向台電地區營業處申辦，當期電費均分四期，每月繳付一期。上述水電相關措施適用期間自今年3月1日至9月30日止，若有相關疑問，可洽詢1910（台電）與1911（台水）專線。

(中時 )