本周以來，國際現貨黃金從1610美元一線起漲，到本週四的高點1690關卡，漲幅近80美金，距離前高1703更是只有一步之遙。在這個多事之秋，黃金是否會成為真的避險王者嗎?

據世界黃金協會最新的數據顯示，2020年第一季度全球黃金ETF資產管理規模錄得創紀錄的增幅，增長298噸、合計淨流入230億美元，持倉噸數增長為2016年以來季度最高。

其中3月份全球黃金ETF持倉增加151噸，約合81億美元(相當於資產管理規模的5%)的淨流入，這令總持倉規模達到了創紀錄的3185噸。

世界黃金協會表示，疫情對全球經濟短期以及長期影響的不確定性，令多數資產的波動率大幅上升，同時也令全球主要證券市場進入熊市，驅使投資者轉向債券及黃金等避險資產。

該協會還表示，在2008年金融危機股市拋售期間，金價跌幅超30%，但全年來看，金價還是上漲了近4%。緊隨2008年金融危機之後是美聯儲的量化寬鬆政策，以及其他全球各國的貨幣政策干預，這令黃金當年的最高漲幅達到了600%。

而在2020年，毫無疑問，在美聯準會的引領下，世界各國都在瘋狂的撒錢，新一輪規模更的的量化寬鬆正在襲來。

此外，隨聯準會在可預見的未來把利率降至零，黃金或表現強勁，世界黃金協會研究表明，在寬鬆週期中黃金往往表現突出，黃金價格未來將獲得長期支撐。

但值得警惕的是，在技術圖表上，黃金面臨著1700關卡的重要阻力，這是周線的明顯壓制位置。一旦黃金無法突破這裡，謹防從高檔滑落的可能性。

(中時電子報)