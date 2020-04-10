高雄國賓飯店推出買一送一優惠。（高雄國賓提供／柯宗緯高雄傳真）

英迪格推出「漁獲造型外帶餐盒」。（英迪格提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄英迪格酒店推出「買一送一」優惠，期待提升住房率。（柯宗緯攝）

高雄英迪格酒店推出「買一送一」優惠，期待提升住房率。（柯宗緯攝）

高雄英迪格酒店推出「買一送一」優惠，期待提升住房率。（柯宗緯攝）

高雄英迪格酒店推出「買一送一」優惠，期待提升住房率。（柯宗緯攝）

高雄旅宿業者盼不到客，房價殺到見血。近來有多家業者乾脆祭出買一送一，像是英迪格酒店、高雄國賓飯店、比歐緻居等，皆推出連續住兩晚就送一晚的超高CP值優惠，希望在觀光業寒冬之際，力挽狂瀾。

英迪格酒店公關李姿瑩指出，目前住房率約4成，以中北部國旅客居多，針對公共環境及房間加強清消，而4月起推出會員專屬優惠，推出「住二免一禮遇」住房專案，平均1晚只要2300元，活動至6月28日，活動推出首日，已吸引50多組客人預訂。該方案即日起至酒店官網或APP程式預訂，符合條件就能免費續住第2晚。

英迪格酒店配合各項防疫措施，提供旅客安心之旅：全館員工配戴口罩，於酒店大門、餐廳酒吧入口安排專人測量額溫，且設置感應式酒精噴灑消毒器供顧客使用。公共區域及客房皆每日定時消毒清潔；129間客房為獨立空調，除室內循環外，也會導入室外新鮮空氣。

另為搶攻外帶便當商機，英迪格推出「漁獲造型外帶餐盒」，日賣50個，另也提供企業客製化便當，每日也賣150個左右。而2樓餐廳改為全自助式後，業績提升3成。

另外，高雄國賓飯店推「春遊1＋1」方案，最低3888元起可住2晚，增加1成業績，目前住宿率為3成，多數促銷至4月底。比歐緻居近來推出買一送一專案，5月底前，平日連續入住兩晚，雙人同行每晚只要1425元起。

(中時 )