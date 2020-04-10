中華職棒31年球季將於明日（11日）正式開打，中信兄弟主場開幕戰將於4月12日在臺中洲際棒球場進行。因未開放球迷進場，原定於主場開幕戰時首播的「CHASE」首部曲提前曝光，充滿未來科技感的影片令人熱血沸騰，影片中代表中信兄弟的「鋼鐵象」以一己之力對抗，另外三隊的代表獅、猿、悍將，畫面精緻、充滿震撼。

警報聲響起，丘昌榮總教練下達指令，穿上「戰象披甲」全新戰袍的猛象駕駛員們，駕駛著新一代鋼鐵王者之象「猛瑪•鋼鐸拉」，衝破層層阻礙，一路直奔頂端，CHASE CHAMPION！

2020年中信兄弟整合所有視覺形象，以充滿科技感的方式呈現，貫穿主視覺、形象影片、球場螢幕動畫、球場佈置與商品等，並將在今年中信兄弟60場主場全平台轉播時，皆可看到全新的動畫與鏡面圖卡，另外也將於下半季推出「CHASE 二部曲」，敬請期待！

(中時 )