法國精品集團開雲集團（Kering） 董事長兼執行長法蘭索瓦．亨利．皮諾（Francois Henri Pinault）10日宣布自願減薪25％至96萬歐元，為新冠疫情升溫之際企業高層共體時艱再添一例。

法蘭索瓦．亨利．皮諾自願將年薪從120萬歐元砍至96萬歐元，時間從4月1日起至今年底為止，目的在於幫助公司在疫情衝擊當下度過難關。

開雲集團表示，法蘭索瓦．亨利．皮諾與集團董事總經理帕魯斯（Jean-Francois Palus）兩人亦決定放棄2020年的獎金部分（變動薪酬）。

開雲集團旗下擁有YSL與Gucci等知名品牌，由弗朗索瓦．皮諾（Francois Pinault）於1963年時創立，他是法蘭索瓦．亨利．皮諾的父親、 開雲集團榮譽董事長，身家高達343億美元，全球排名第27名。

身為法國最富有家族之一，皮諾家族（Pinault）日前慷慨捐出1.09億美元，以幫助去年4月慘遭祝融的巴黎聖母院恢復重建。

(工商 )