台南市政府消防局第二大隊警消義消六甲夜市宣導防疫。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市政府消防局第二大隊夜市宣導防疫，出動空拍機。（劉秀芬台南傳真）

防疫超前部署，台南市政府消防局第二大隊10日晚間動員警消、義消防疫志工至台南六甲夜市宣導防疫，出動空拍機搭配大聲公播放市長黃偉哲宣導錄音；第四大隊則前往善化夜市宣導，呼籲民眾保持至少1.5公尺及室外1公尺以上距離，並正確佩戴口罩。

清明連假期間各大景點湧入人潮，讓人擔心釀成另一波疫情，黃偉哲率先在6日與消防局長李明峯召集義勇消防總隊暨所屬義消大隊、中隊、分隊義消幹部，籲請大家利用防火、防災宣導的機會，幫忙宣導防疫措施。

第四大隊警消、義消人員自製海報宣傳標語，10日晚間前往轄區善化夜市向攤商及逛夜市民眾宣導戴口罩、勤洗手及保持社交距離等防疫觀念，希望將新冠肺炎病毒傳染的機率降至最低，民眾對警義消的貼心防疫宣導表示肯定與感謝。

第二大隊警、義消防疫志工則出動空拍機巡繞宣導，擴大音效範圍讓更多人聽見，透過路口定點標示牌與防疫看板掃街廣播，逐一向夜市攤商及民眾宣導，更自製社交防疫距離標線尺，讓人可以一目了然安全距離，民眾稱讚有創意。

第二大隊大隊長丁春能表示，已規畫陸續到轄內各大夜市、市場等人潮聚集場所擴大宣導防疫觀念，希望警消一齊宣導抗疫，全民一起顧健康，強化防疫防線，切勿讓防疫有缺口。

(中時 )