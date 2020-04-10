高市府不畏疫情，繼續推動體感產業，日前與企業視訊會議交流。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市府力促體感科技產業，全市已有188家企業投入相關產業，今年「KOSMOS ROCKET體感奇點推進器—商機交流媒合會」雖然碰上新冠肺炎疫情，改為視訊線上會議，討會體感科技跨域應用振興紓困，透過遠距且非接觸式的新行銷手法，為力抗疫情提出解決方案。

經發局指出，該會議題聚焦「製造輔助」、「娛樂觀光」、「科技教育」及「健康醫療」等4大主題，邀請旺捷智能感知、愛吠的狗、方陣聯合等，來自北中南多家體感技術團隊，及南六企業、馬玉山食品等在地企業參與，透過挖掘技術研發商跨界合作創新技術的可能性，以發展出產業創新跨域體感應用服務方案。

廠商也紛紛提出創新技術，旺捷智能感知總經理林閔瑩表示，AI與AR（Double A）的技術混合使用可運用於巡檢、維修、異物檢測等工廠常見議題，如南六企業所提出的機器設備操作教育訓練，以及節能屋期望將體感科技與AI技術串連等問題，便適合運用Double A技術解決。

經發局局長伏和中指出，近兩年高雄體感補助計畫累計總投入近6億、補助逾60家業者，體感產業產值也從2017年7.6億，迄今已成長達38.3億元，盼透過KOSMOS一站式體感產業輔助平台，讓體感創新技術能夠貼近產業需求，進而使高雄成為發展體感產業的示範城市。

(中時 )