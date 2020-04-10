台船（2208）3月營收18.03億元，月減3.55％，年增增60.58％，公司總經理曾國正說明，營收大增主要來自屬於公務船的艦艇收入，但因美元升值，讓公司出現7千多萬元匯損，另因新冠肺炎，大陸進口材料延遲，加上陸籍工程師無法來台教導組裝作作業，延誤造船與船隻加裝脫硫器業務，以致出現虧損。

台船1～3月營收54.99億元，年增73.37％，自結虧損2.32億元。曾國正表示，隨著大陸新冠肺炎疫情獲得控制，估計進料狀況可以明顯好轉，如果大陸人士來台能在本月底獲得解禁，商船建造與脫硫器安裝工程就可以加快，公司會加速趕工，如果匯損問題也能改善，就有機會轉虧為盈。

台船去年全年虧損18.18億元，較前年虧損31.00億元有明顯減虧，EPS -3.91元。該公司今年國艦國造業務佔比估將達五成，加上離岸風電業務，力拚轉虧為盈。

(工商 )