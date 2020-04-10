阿里山螢火蟲季即將開跑，被稱為「白色積木飯店」的「天成文旅-繪日之丘」自即日起至5月30日止推出「繪日耀動-阿里山賞螢」住宿專案，平日每房每晚4,500元起，週六每房每晚5,500元起，除可以優惠價格入住各式客房外，另依房型規定入住人數贈送「阿里山螢火蟲季限定─那一年的星空野餐半日遊」賞螢活動。

為方便行程安排，「天成文旅-繪日之丘」也額外祭出加碼優惠，預定賞螢住宿專案的旅客，每房享有原房型續住乙晚優惠價2,300元起，大小朋友可把握賞螢黃金期，探訪雲霧山林中的祕境，感受星空下野餐的趣味，捕捉季節限定美景。

點點螢光夜空中閃爍，黑夜中舞動的精靈，讓人目不暇給，是夜裡最耀眼的光芒。阿里山遊憩資源豐富，是旅人遊覽嘉義必訪景點，位於阿里山腳下的「天成文旅-繪日之丘」可就近滿足旅人春遊阿里山旅宿需求。搭配「繪日耀動-阿里山賞螢」住宿專案，平日入住輕逸精緻客房原價9,500元+10％，優惠價4,500元起，親子三人房原價8,200元+10％，優惠價5,555元起、溫馨家庭房原價9,200元+10％、優惠價6,666元起。

趕搭螢火蟲季風潮，依入住房型加贈「阿里山螢火蟲季限定─那一年的星空野餐半日遊」賞螢活動，內容含入住當日傍晚5點從飯店出發前往阿里山賞螢私房景點，讓大小旅人猶如進入夢幻山谷般，體驗在點點螢光下野餐的樂趣，賞螢期間將由專業導覽解說螢火蟲圓舞曲，旅途中亦能夜觀嘉南平原壯闊景致、造訪螢光菇森林或欣賞迷幻琉璃光夜景（視當晚天氣情況二擇一）。

「天成文旅-繪日之丘」也針對深度在地旅遊客群，推出加碼續住優惠方案，凡預定「繪日耀動-阿里山賞螢」住宿專案，即享原房型2,300元起的續住優惠，物超所值的住宿體驗回饋給賓客，讓旅程更有彈性，闔家大小都能開懷暢遊諸羅城。

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