新冠肺炎疫情持續升溫，4月起境外移入確診案例大增。清明連假期間人潮聚集的景點成為潛在疫情破口，中央流行疫情指揮中心呼籲民眾盡量待在家別出門；影音串流、追劇平台成為網友們居家娛樂首選。

就在本周三（4/8），刑事警察局公布盜版影音站台─楓林網遭查封後，其它追劇網站反而因此受惠。根據愛奇藝台灣站數據顯示，清明連假的進站人數已較過年期間成長約25%；楓林網被查封後，愛奇藝進站人數更不斷攀升，4月9日當天的非會員進站人數再度大漲50%，達近三個月以來的最高峰，顯示的確有一大群潛在使用盜版網站的民眾湧入。

歐銻銻娛樂董事長范立達對此表示憂心，他認為許多盜版網站都會因避風頭而短暫關閉網站，但過幾個月後又會恢復營運，因此希望警方除惡務盡，務必持續掃蕩其他不法網站，維護著作權人的權益。

目前愛奇藝站上的熱門節目，像是由金喜愛主演的大老婆復仇劇《夫婦的世界》；以及黃曉明、佘詩曼、尹正主演的陸劇《鬢邊不是海棠紅》；還有傅孟柏、賈靜雯主演的《成化十四年》都持續熱播中。

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(中時電子報)