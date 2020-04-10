世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞痛批，台灣人身攻擊3個月。在英國攻讀傳染病學的的台灣女孩林薇（Vivi Lin），在網路PO出「致予譚德塞博士的公開信」影片，呼籲譚德塞向台灣道歉。總統蔡英文也跑到林薇的粉專留言，「謝謝妳在國家需要你的時候，為台灣發聲。」

林薇日前聽見譚德塞的指控，錄製英文發音的「一封致予譚德塞博士的公開信」，針對譚德塞的言論表達錯愕及失望，同時希望譚德塞能更正言論。林薇表示，「台灣官方從未針對您及非洲人民，做出任何基於種族、文化或膚色的負面評論。」

林薇還提到，台灣不僅這次COVID19防疫上的傑出成果，是世界有目共睹的。而現在，當我們有額外的資源，也不吝分享給我們在美洲、歐洲及非洲的友邦，和其他正在受疫情影響的國家。還有台灣正在協助史瓦帝尼建立臨時醫院，並安排許多醫療用品援助。

林薇在YouTube發出公開信後，兩天內就有130幾萬點閱率、8.6萬個讚、6500則留言。連總統蔡英文都跑來下面留言，「謝謝妳在國家需要你的時候，為台灣發聲」，後面還附上一顆愛心。林薇也在下方致謝，同時向總統打氣，「請您一定要溫柔堅定的帶著台灣反擊！」

(中時電子報)