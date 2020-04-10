新華社10日報導，中國人民銀行10日發布金融統計數據顯示，第一季大陸人民幣貸款增加7.1兆元，同比多增1.29兆元。3月當月人民

幣貸款增加2.85兆元，同比多增1.16兆元。

大陸央行數據顯示，3月底，大陸人民幣貸款餘額160.21兆元，同比增長12.7％，增速比上月末高0.6個百分點。

人民銀行調查統計司司長阮健弘在第一季金融統計數據記者會上表示，第一季大陸人民幣貸款增速明顯提升，貸款結構不斷優化，貸款主要投向實體經濟。

數據顯示，第一季，企（事）業單位貸款增加6.04兆元，其中中長期貸款增加3.04兆元。

阮健弘表示，在政策引導下，商業銀行信貸投放有所增長，推動廣義貨幣（M2）持續

保持合理充裕。

從貨幣供應看，3月底，廣義貨幣（M2）餘額208.09兆元，同比增長10.1％，增速分別比上月末和上年同期高1.3個和1.5個百分點；狹義貨幣（M1）餘額57.51兆元，同比增長5％，增速分別比上月末和上年同期高0.2個和0.4個百

分點。

同日發布的社會融資數據顯示，3月底社會融資規模存量為262.24兆元，同比增長11.5％。第一季社會融資規模增量累計為11.08兆元，比上年同期多2.47兆元。

(中時 )