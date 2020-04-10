芬蘭阿爾托大學（Aalto University）的研究員發現，新冠肺炎患者咳嗽、打噴嚏、說話時，釋放出的病毒在空氣中停留的時間比原先預期的還長，可達數分鐘之久，鑑於此，遂建議大家在疫情嚴峻期間，避免置身人多的室內空間。

A digital model built by Aalto University in Finland, shows how fast and far a single cough can spread the kind of aerosol particles that carry the new coronavirus through a typical grocery store. pic.twitter.com/IM6F6l1GNv — MTZ (@Tobeech) April 10, 2020

阿爾托大學研究員模擬了人在類似超商貨架間的通道上咳嗽、打噴嚏，並考慮了通風等條件，結果發現，氣膠雲（aerosol cloud）在咳嗽人附近擴散，需要幾分鐘才會稀釋。所以感染新冠病毒的人咳嗽後雖然走開，但他們留下的氣膠雲（攜帶新冠病毒的雲霧狀微粒）可能要幾分鐘才會散去，期間這些微粒可能進入附近其他人的呼吸道。

阿爾托大學助理教授沃里寧（Ville Vuorinen）說，研究員以3D模擬了小於20微米的氣膠微粒在空氣中的流動情形，稱這種尺寸的極小顆粒不會沉到地面，而是在氣流中移動，或漂浮在同一個地方。

此外，芬蘭國家技術研究中心（VTT Technical Research Centre of Finland）、赫爾辛基大學（University of Helsinki）、芬蘭氣象局（Finnish Meteorological Institute）也都利用同樣的條件去獨立研究這個模型，得出相同的初步數據。

基於這個發現，他們建議大家在疫情期間避免到人多的室內空間。也建議身體不適的人留在家裡並與所有人保持距離。咳嗽時用衣袖掩住口鼻，以及徹底保持雙手衛生。

(中時 )