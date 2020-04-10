台北天成大飯店針對居家檢疫者之「家人」推出「安心防疫家人入住專案」，返台的居家檢疫者於熟悉的家中自主隔離，同住的家人朋友改住飯店，即日起至5/31日凡透過電話或現場訂房，精緻雙人房不分平假日入住每間1,000元，再加贈入住14天期間任選二日早餐（依照入住人數提供），適用對象需連續入住14晚（含）以上，本專案加人加價之第三人或第四人，每人每晚以500元計價，享升等三人房或四人房。

天成飯店集團表示，為照護每位客人的健康，防疫部份完全配合政府所有因應措施，集團旗下各館公共區域皆有備有酒精消毒機供客人使用，另備有額溫槍，此外針對公共區域如：樓梯扶手、門把等，每2小時進行一次消毒，客房部分依循防疫標準，使用75％酒精或稀釋漂白水進行環境消毒，秉持加強清潔及消毒工作，積極防護。天成飯店提醒，入住者需持國民身分證或外僑居留證辦理住房登記並填寫自主健康聲明書。

台北天成大飯店緊鄰捷運台北車站M3出口旁，位於五鐵共構之交通樞紐地帶，擁有極佳的地理優勢。共有226間舒適客房，全館裝潢以典雅木質色為主調，配搭石材，優雅簡約的空間調性，給旅客如家般的舒適愜意。飯店設有商務中心、健身中心、哺乳室、推拿室、橋藝室等多項設施，提供舒適住宿及貼心的服務。

台北天成飯店並有多元餐飲選擇，主廚團隊以30多年的精湛廚藝，將道地江浙融合各方菜系變化而成的美饌佳餚，彙集江南美味與港點精華的「翠庭」中餐廳，結合歐陸料理與異國風味的「百合西餐廳」。「車頭站古早味冰品」源自於愛惜台灣的心意，使用在地食材，本著古法製作一道道美味甜品，一點一滴充滿人情味與感謝。「六國麵包坊」麵包糕點、咖啡等多元化餐飲服務。而多功能的宴會廳，適合各類公司會議、教育訓練、投資演講或研習會，經驗豐富的會議團隊依照不同需求，細心規劃專屬場地及設備服務。

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