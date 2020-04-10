台南關廟鳳梨產季將至，東森購物長期支持在地優質農產，10日與台南市政府、關廟區農會聯手合作，強勢開賣台農17號「金鑽鳳梨」，台南市長黃偉哲與關廟區農會總幹事陳愛妹蒞臨東森購物47台節目現場，親自推廣台南遠近馳名的關廟金鑽鳳梨。

同場加映Youtube頻道「好吃的東森」，邀台語之神謝龍介議員接力開賣，與網紅「亞當酸得樂」大秀俚語展現十足親和力，共同為台南在地優質農產發聲。東森購物董事長王令麟更加碼宣布東森幣加碼回饋50％，不計成本支持台灣農民銷售。

台南關廟鳳梨開賣當日即狂銷逾2,000組、熱賣超過14,000顆、總重達2噸，平均每分鐘賣出175顆，足見東森購物長期支持在地農產的斐然成績，更希望全體會員持續用實際行動支持台灣在地農產。

台南是全台歷史最悠久的都市，素有「文化古都」之美名，除了歷史文化特色之外，更擁有名聞遐邇的農漁產品特色美食。台南市長黃偉哲獻上電視購物處女秀，親自推廣遠近馳名的「關廟鳳梨」，大讚台南關廟出產的鳳梨酸甜適中、富含維生素與多種營養，是防疫保健的最佳聖品！更分享自己挑選鳳梨的小撇步給觀眾朋友。

黃偉哲也表示相當榮幸與東森購物合作，東森農場堅守農產品質及產地來源，嚴選台南關廟17號金鑽鳳梨，經農藥合格檢驗、具產銷履歷，嚴格的品質把關讓每位消費者吃得安心。

王令麟表示，東森購物長期與全體會員持續關懷在地、力挺小農，動員旗下電視購物、ETMall 東森購物網等多通路，與在地小農們站在一起，實際付諸行動、將愛心回饋予農民。

關廟三寶之一的「關廟鳳梨」，品種屬於金鑽鳳梨17號，維生素C含量是蘋果的5倍，富含蛋白質、多種礦物質等多種營養，其中維生素B1及B2還可以增加免疫力，為健康再加分！

鳳梨除了可作為水果食用外，更可入菜做成料理，節目現場展示了一道道鳳梨炒飯、鳳梨苦瓜雞湯等美食，為料理增添熱帶活力風味。東森農場嚴選台南關廟鳳梨經農藥合格檢驗、具產銷履歷，每組重量10公斤，內含6-8顆，僅售超值東森價新台幣599元，更加碼東森幣回饋50％，讓開賣當下銷售反應極為熱絡，電話專線與網路瞬間湧入近千筆訂單。

黃偉哲希望能透過東森購物平台傳達台南文化及農產特色，只要一通電話就能在家品嚐東森嚴選的台南關廟鳳梨，嚴格的品質把關讓每位消費者吃得安心，並為辛勞的農民們盡一份心力。

東森購物力挺在地小農、照顧弱勢不遺餘力、銷售成績輝煌，曾多次與弱勢團體及在地農民合作，號召會員一起發揮愛心幫助需要的人。從新竹桶柑熱銷36萬顆、雲林高麗菜40分鐘售出超過17,000顆至「台東綠寶石」鳳梨釋迦開賣3,500組秒殺完銷等，每一檔都賣出好成績。

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