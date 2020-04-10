法德藥（4191）受惠重磅產品抗思覺失調症用藥富馬酸喹硫平緩釋片（Quetiapine fumarate ER tablet）（商品名：代思），在採購醫院家數與採購訂單逐月增加下，3月營收以1,481萬元，續創歷史新高。由於該公司近日再獲兩張美國學名藥證，將有助於未來業績持續走揚。

營運大見轉機的法德藥，自結1～3月營收3,987萬元，年增428.65％。該公司繼代思取得中國首仿藥藥證並上市後，也分別於3月31日及4月1日取得琥珀酸美托洛爾緩釋片（Metoprolol Succinate ER tablets） 100mg、200mg以及25mg、50mg兩張美國FDA學名藥藥證，目前正積極進行上市銷售前的各項準備動作，預計很快能夠對公司營收做出貢獻。

富馬酸喹硫平是中國抗思覺失調症前三大用藥之一，其中緩釋片可減少患者的服藥次數，增加患者的依從性且血藥濃度更加穩定，可替代普通片，近年緩釋片銷售規模在中國快速成長。富馬酸喹硫平緩釋片目前僅有原廠藥思瑞康與法德藥子公司佛山德芮可製藥的代思取得藥證，公司為市場上唯一國產學名藥，在陸續完成中國各省級行政區掛網公示後，公立醫療機構採購訂單持續穩定增加。除了持續有新的醫院向公司採購之外，原有客戶亦再下單，市場正在穩定擴大。

另外，琥珀酸美托洛爾緩釋片（Metoprolol Succinate ER tablets）取得美國藥證之後，相關的上市銷售準備工作加速進行中，由多次通過美國FDA查核的佛山德芮可製藥生產製造，其獨特的量產技術為公司之優勢，法德藥將透過美國當地大型經銷商銷售，主攻美國前三大通路，快速於美國上市銷售。

法德藥表示，目前也積極循中美雙報方式，爭取琥珀酸美托洛爾緩釋片中國藥證首仿契機。

(工商 )