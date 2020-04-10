新冠病毒持續在世界各地肆虐，歐洲地區疫情嚴峻，台灣也啟動國際援助物資行動，首批口罩已陸續抵達中美洲、歐洲國家，歐盟以文字公開高度讚賞台灣的團結姿態，也公布了華航貨機運載口罩抵達的畫面，讓中華民國國旗罕見地出現在歐盟官網。

歐盟危機管理執行委員雷納希克（Janez Lenarcic）9日晚間在歐盟網站發布新聞稿表示，在當前疫情大流行下，台灣捐贈給歐盟及成員國的部分口罩已經抵達歐洲，將由歐盟緊急協調中心轉交100萬份口罩給義大利及西班牙，其餘590萬份將分送給其他會員國。

台灣捐贈口罩抵達的照片及影片，隨後也被放上歐盟官網，畫面中可以看到華航貨機降落在盧森堡機場，貨箱上掛有大大的布條，清楚的呈現中華民國國旗、「台灣聽診器」主視覺、「台灣能幫忙」（TaiwanCanHelp）字樣，這是歐盟官網罕見刊出中華民國國旗畫面，意義重大。

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(中時電子報)