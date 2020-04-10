名偵探柯南去年的劇場版電影在日本奪下票房第一的佳績，但今年的劇場版「名偵探柯南：緋色的彈丸」受到新冠肺炎疫情影響延後上映，為讓民眾仍然可以一睹柯南英姿，高雄草衙道推出春日派對，展售大量柯南公仔和周邊商品，讓不少民眾為之瘋狂。

名偵探柯南可愛和智慧的模樣是大朋友小朋友的卡通偶像，近年來推出的劇場版更是受到世界各國的歡迎，但因為疫情影響，為防止民眾進到影院受到群聚感染，特意將今年的劇場版「名偵探柯南：緋色的彈丸」延後上映，但柯南春日派對仍如期舉行。此次的春日派對推出上百種商品，其中配合防疫還推出柯基口罩套，讓民眾追星之餘還可以保護自己，十分貼心。

柯南春日派對主打「緋色的彈丸」相關主題牆，帥氣的人物看板讓民眾也可以拍個盡興，活動方於於本月11日、5月2日和9日更會推出柯南人偶見面會，讓粉絲可以和柯南共同留下美好回憶，此外，柯南春日派對與扭蛋、拍貼機和金屬雷射吊飾，打造數台DIY機器，讓民眾可以親手製作自己的的柯南周邊商品，別具意義。

除了專為疫情推出的防疫商品，柯南春日派對更推出許多前所為見的眾多商品，從提袋、零錢包到人型立牌，還有泡澡完有公仔收集的沐浴球，周邊商品皆融入許多巧思，搭配布景和各式活動，絕對讓柯南粉大呼過癮！

(中時 )