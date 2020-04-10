大樂透頭獎4月10日仍未開出，已連18摃，下期（4/14）預估銷售1.8億元，頭獎累積預估上看5.1億元。如單注獨得，將為今年最高單注獎金。

大樂透第109037期4月10日晚開獎。中獎號碼為13、33、41、47、48、49，特別號01。

實際中獎獎號以台彩公布為準

(工商 )