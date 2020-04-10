大樂透再摃 下期累積獎金上看5.1億元 22:232020/04/10 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透頭獎4月10日仍未開出，已連18摃，下期（4/14）預估銷售1.8億元，頭獎累積預估上看5.1億元。如單注獨得，將為今年最高單注獎金。 大樂透第109037期4月10日晚開獎。中獎號碼為13、33、41、47、48、49，特別號01。 實際中獎獎號以台彩公布為準 (工商 ) #大樂透 #獎金 #單注 #下期 #樂透頭獎 也許您會感興趣 推薦閱讀 《期貨》三大期指齊開高 4月台指期大漲186點 09:262020/04/06 財經 《期貨》三大期指聯袂開高 4月台指期上漲132點 09:092020/04/07 財經 兩岸徵文獎 首獎獎金10萬元 04:092020/04/08 兩岸藝文 《期貨》三大期指綠油油 台指期開盤下跌48點 08:552020/04/08 財經 《期貨》三大期指聯袂開高 4月台指期小漲8點 09:092020/04/09 財經 急尋「台東」大樂透2.43億頭獎得主！最後領獎期限快到了 16:012020/04/09 生活 今年最高頭獎！大樂透頭獎明上看4.8億元 11:392020/04/09 財經 大樂透4／10開獎4.8億 連槓17期創今年最高額 13:262020/04/09 生活 《翻爆午間精選》今年最高頭獎！大樂透明上看4.8億元 12:282020/04/09 生活 《期貨》4月台指期開盤下跌62點 金融期、電子期全低 08:522020/04/10 財經 財經熱門新聞 沙俄不打了！油價又恐怖閃崩 兇手抓到了 - 財經 別痛駡譚德塞了！謝金河驚揭背後原因 - 財經 美股暴衝極似這殺戮日！ 專家警告還有25％崩跌空間 - 財經 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 經濟大蕭條來襲！警訊狂閃 避險基金天王揭末日景象 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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