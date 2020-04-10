富邦金控今晚公布2020年3月自結稅後淨利達81.24億元，在全球金融市場波動下，竟然還能較去年同期成長83％。亦較2月53餘億元成長；累計今年前3月稅後淨利229.43億元，亦較去年增加84％，每股盈餘(EPS)為2.24元，榮登金控單月獲利、累計第1季稅後淨利及每股獲利三冠王。

國泰金稍早也公告自結數字；國泰金3月自結稅後淨利44.6億元，累計前3月稅後淨利為228.8億元，每股盈餘為1.72元。

富邦金控獲利大增主要是來自富邦人壽，3月稅後淨利為74.85億元，較去年同期大幅成長533％，累計前3月稅後淨利160.64億元，較去年同期大幅成長424％，主要受惠於投資績效表現亮眼；今年前3月初年度保費收入達370億元，總保費收入為1427億元，承保面表現維持穩定。

台北富邦銀行3月稅後淨利247億元，主要因市場波動影響金融操作表現，核心收益包括淨利息收益與手續費收入維持穩健；富邦產險稅後淨利4.05億元，富邦證券稅後淨損1.88億元，主要受市場波動影響評價損益，惟經紀業務收益維持成長。

(中時 )