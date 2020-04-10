高雄市長韓國瑜罷免案第二階段連署過關，可望在6月進行投票，韓陣營向台北高等行政法院聲請停止執行罷免案投票。資深媒體人黃暐瀚認為，反制罷韓，實在不聰明。他提出「上策」，不但不反制罷免，還要幫忙罷免投票的流程，大方坦然，甚至「愛民如子」，提醒投票時注意防疫。

黃暐瀚在臉書貼文表示，反制罷韓，實在不聰明。第一、這不只是法律問題，罷免案，是政治問題；第二、以現在的政治情勢，提出反制，成功的機會也極低，意義不大；第三、韓國瑜需要的民心，不是法條支持。

黃暐瀚指出，「下策」是提告。不但無用，而且會增加對立，吸仇恨值；「中策」是不理，努力市政，兌現承諾，戰戰兢兢；「上策」是不但不反制罷免，還要「愛民如子」，提醒罷韓投票時，記得注意防疫與自身健康。

黃暐瀚分析說，1月總統選舉，蔡總統在高雄拿了109萬票，韓國瑜只有61萬。如果這次罷免案，贊成票超過57.8萬，韓國瑜將失去高雄市長資格。反之，韓目前的61萬支持者，卻難以在投票率不可能超過總統大選的情況下，票票入匭，要得到「反對罷免多於贊成罷免」的投票結果，是不可能的任務。

因此黃暐瀚建議韓國瑜，不但不該反制罷免案，還要幫忙罷免投票的流程與過程，大方坦然地接受高雄市民的下一次「民意展現」。唯有這樣，才能讓更多高雄市民，願意讓韓國瑜當他們的市長。

(中時電子報)