新華社報導，大陸外交部發言人趙立堅10日在例行記者會上說，迄今大陸政府已經或正在向127個國家和4個國際組織提供物資援助，大陸地方政府、企業和民間團體已向100多個國家和地區以及國際組織捐贈了醫療物資。

趙立堅表示，陸方秉持人類命運共同體理念，在繼續做好本國疫情防控的前提下，在力所能及的範圍內向國際社會提供了支持和幫助。

趙立堅介紹，截至目前，大陸政府已經或正在向127個國家和4個國際組織提供包括醫用口罩、防護服、檢測試劑等在內的物資援助。大陸還向世衛組織捐款2000萬美元，累計向11國派出13批醫療專家組，同150多個國家以及國際組織舉行了70多場專家視頻會。大陸地方政府、企業和民間團體已向100多個國家和地區以及國際組織捐贈了醫療物資。

趙立堅說，有些國家通過外交管道向陸方提出了商業採購協助的請求，陸方向相關國家推薦了出口商，大陸商務部還公布了監管部門認證的醫療物資生產企業名錄，為合規物資的清關提供了便利。

他說，截至4月8日，已經有58個國家和地區以及4個國際組織與大陸企業簽署了醫療物資商業採購合約，還有71個國家和10個國際組織正在與大陸企業開展商業採購洽談。此外，還有其他的國外採購商與大陸企業通過各種管道開展合作。

趙立堅稱，大陸海關統計，從3月1日到4月4日，大陸出口主要防疫物資102億元人民幣，主要包括口罩約38.6億片，防護服3752萬件，紅外線測溫儀241萬件，呼吸機1.6萬台，新冠病毒檢測試劑284萬盒，護目鏡841萬副。

(中時 )