受到新冠肺炎疫情的影響，台中市企業申請無薪假案件增多！台中市勞工局長吳威志10日證實，迄今已主動向市府通報營運困難，打算停工或減產，並將與勞工協商減少工時（俗稱無薪假）的企業家數，共計102家。其中，餐飲業共有20家，且至少有二家是上市櫃公司。

其餘主動通報擬放無薪假的台中市企業，還包括旅館業（含服務業）30家、製造業23家、批發業16家，及其他行業（含汽車業及租賃業）13家。吳威志說，上述家數不包括迄今還未主動向市府通報的企業。因新冠肺炎疫情，迄今尚未平息，該局預估未來擬提出無薪假的企業家數，恐怕還會持續增加。

另外，台中市事業單位通報大量解僱計畫書的企業，也不少。吳威志指出，今年度截至目前為止，該局實際受理事業單位通報大量解僱計畫書的業者，共有23家。其中，七家事業單位表明因受疫情影響而歇業或業務緊縮而需大量解僱勞工，解僱人數共計344人。 據了解，上述通報大量解僱計畫書23家中，約有四至五家是知名大型企業（含連鎖店業者）。

例如，裕毛屋凱福登超市旗下公益店及崇德店，已貼出公告，說明「近期受到疫情擴大影響，為了消費者和門市工作人員的健康和安全，自4月6日起暫停營業至疫情完全改善為止」。

台中市勞工局近日也接獲數起事業單位與勞工協議減少工時案件（俗稱無薪假），同時受理多家事業單位通報大量解僱計畫書。勞工局透露，萬一疫情短期無法改善，受影響的業者將提出大量解僱計畫書及資遣員工，屆時，該局會協助員工轉職，或協助請領失業給付。

為此，市府除立即訪視有大量解僱之虞的事業單位，同時輔導事業單位及勞工運用「紓困九箭」的青年創業貸款利息補貼延長1年、非自願性失業勞工或生活困難補助、員工訓練補助三大方案，及勞動部「充電再出發計畫」、「安心就業計畫」等補助，期盼降低疫情衝擊。

吳威志提醒，如勞工因事業單位實施縮減工時，及無薪休假三個月以上而終止契約，導致有生活困難者，可向該局申請「紓困九箭」的「非自願性失業勞工生活補助」，符合資格者，每人每次補助一個月基本工資，每人每年最長補助二個月。

另也提供經評估有生活困難勞工子女就學補助，補助國中、小學，每名子女5,000元；高中以上，每名子女8,000元。

(工商 )