針對中央流行疫情指揮中心下令，夜市、傳統市場即日起實施人流管制禁令，經濟部將找台北寧夏夜市、南門市場等幾處作為模範示範點，拍攝影片在官網上，供全台91個夜市、400多個傳統市場遵循。

經濟部中部辦公室官員表示，原則就是遵照指揮中心指示，在室外以「一個手」(1公尺)距離作為規範，請傳統市場與夜市自治會依此訂定人流標準。座位之間要有間隔、攤位與出入口要做規範，不要人潮聚集排隊，引發群聚感染可能。另外，熱門攤位要做地面標示、取消試吃等都要去做。

官員說，像是台北寧夏夜市，出入口人流管制做得很好，南門市場的座位區都有透明隔板，都已納為示範點。另外，花蓮東大門夜市的地板間距線也做得清楚，都已請同仁去拍攝影片，放上官網給其他市場遵循參考。

經濟部強調將不會訂立市場、夜市實際人流數，而是交由自治會依據走道面積，去計算消費者前後左右隔一隻手距離，可容納人數，作為該區人流管控標準。進入的人流控管了，但出入口、攤商前仍可能有排隊人潮，也會請求自治會與攤商先做好規範，例如發放號碼牌，等時間到再回來拿等。

(中時 )