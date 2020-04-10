近來因新冠肺炎確診人數增加，加上清明連假引爆觀光景點防疫破口爭議，恆春半島的篩檢量較之前多出幾倍，恆春基督教醫院急診科主任林子峻預估未來的篩檢量可能還會暴增。但他有感偏鄉醫療資源有限，盼協商半島3家醫院合作成立專門篩檢站。

林子峻指出，以前平均2天會有1人到急診室要求篩檢，最近可能因連假期間的人潮群聚造成恐慌，導致目前平均每天有3至4人要求篩檢，光是恆基的採檢量就增加好幾倍，依此趨勢發展下去，未來1週的關鍵時期，要求採撿的人數可能暴增。

「採檢量變多，不見得是壞事。」林子峻說，雖可預期會有愈來愈多民眾要求篩檢，採檢量暴增，但從防疫角度來看總是好的。若能擴大篩檢，將能更準確掌握疫情發展，但就偏鄉而言，需先克服醫療資源短缺的問題。

他分析，篩檢1位民眾至少用掉1位醫師、1位放射師、1位環衛大媽的人力，而且整理打掃加上消毒的時間至少要1個半小時。就恆基急診來說，進行1次篩檢就可能壓縮到其他病患的就醫空間與時間。如果是剛好有重症患者來到，將會是棘手的選擇。

所以他強調，若恆基、南門及恆春旅遊醫院可以合作，共同成立專門篩檢站，不僅能落實防疫，讓醫療資源運用更有效益，也能降低醫護人員的感染風險。林子峻的想法獲得恆基院長陳志成的認同，已請示衛生局長官，盼近日能與另2家醫院協商，以取得共識。

(中時 )