新冠肺炎造成全球疫情大流行，病毒不再鎖定高齡族群，連嬰兒也會中鏢！先前曾指出新冠病毒「很奸巧」的長庚醫院兒童急診科主任吳昌騰醫師表示，即使沒有呼吸道症狀，嬰兒也可以傳播新冠病毒，靠的就是醫護人員的手來擴散出去。

吳昌騰在個人臉書上表示，「新冠病毒真的是奸巧病毒」。根據《內科學年鑑》報告指出，染上新冠肺炎的嬰兒儘管沒有任何呼吸道症狀，但仍可以通過護理人員的手直接或間接地污染周圍的環境。

醫師指出，新加坡KK婦幼醫院傳出有一名6個月大的嬰兒，因父母都被確診新新冠肺炎而被隔離。起初嬰兒並無任何症狀，但醫療人員通過鼻咽拭子檢驗出它已染上新冠肺炎，且病毒載量很高。

這名確診嬰兒在整個住院期間，沒有出現呼吸道症狀，體格檢查結果也正常。不過在確診嬰入院第2天後，研究小組對隔離環境和嬰兒周邊設施進行採樣，卻得到了驚人結果！

研究小組發現「嬰兒的床被」、「嬰兒床圍欄」，以及「距離1米遠的桌子」都驗出陽性反應。而且照理來說，距離嬰兒越遠，涵蓋的病毒量應該更低，但是桌子上的病毒量卻出乎意料地高。

研究人員因此懷疑，桌子上的污染物可能是透過看護者的接觸而污染，並不是從嬰兒身上散落的飛沫。由於確診嬰並沒有呼吸道症狀，這些汙染源推測是來自「嬰兒的淚水或口水」。

最後，吳昌騰醫師表示，這也再次提醒我們，在照顧新冠肺炎患兒時，即使臨床表現很好，也必須穿戴適當的個人防護設備、保持良好的衛生習慣。畢竟新冠病毒真的是奸巧病毒。

(中時電子報)