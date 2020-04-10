外傳疫情造成砂石荒、缺工，工程會今天表示，已召開跨部會會議，提出因應對策。砂石部分，經濟部已提出疏濬砂石採固定價格申購及疏濬增量調節措施，全國砂石供應量穩定且價格平穩；勞工短缺部分，勞動部近期已放寬引進外勞規定。

工程會表示，為避免疫情影響大陸進口砂石缺口，工程會已請經濟部水利署基於河防安全前提下，增加河川疏濬量與跨區調配，包括北區自產料源、東砂北運、中砂北運，今年度預計增量調節533萬公噸，可補足大陸進口砂石之缺口。

工程會指出，經濟部礦務局統計資料，目前全國砂石供應量穩定且價格平穩。全國砂石庫存量，今年2月計3065萬公噸，與去年同期相較增加220萬公噸，料源非常充足。而全國砂石均價，今年2月北、中、南、東區每公噸均價分別為383元(漲幅1.86％)、364元(漲幅0.14％)、276元(跌幅1.08％)、267元(漲幅1.14％)，價格尚屬平穩。

工程會也說，預拌混凝土的供應，台灣區預拌混凝土工業同業公會已於今年3月13日正式發函表示，該公會日前反映武漢肺炎疫情影響大陸進口砂石事項，在政府相關單位積極協處下，業獲各單位正面反應，經調查自去(108)年來預拌混凝土價格已趨於平穩，並代表全國所有預拌混凝土業，表達感謝之意。

關於公共工程勞工短缺部分，工程會表示，勞動部已在今年3月31日公告修正聘僱外籍營造工作業規範，刪除百億元計畫門檻限制，業者承攬10億元以上工程，均可在確認本國勞工招募不足之情形下，申請外籍營造工，將可緩解勞工不足問題。

工程會說，雖然疫情當前，行政院已要求各機關加速推動公共工程，工程會統計今年度列管302項重大公共建設計畫，全年度計畫經費4750.42億元，截至2月底，分配經費363.86億元，已執行454.06億元，總執行率124.79％，目前執行率超前。

(中時 )