新冠肺炎疫情延燒，讓酒店文化也成為民眾茶餘飯後的話題，一名女大生在《Dcard》分享自己酒店上班的經驗，也讓她見識到這個工作辛苦的一面，直呼「慶幸自己有其他另外專長可以養活自己」表示「衷心佩服那些酒店妹」。

原PO表示，朋友開新酒吧她去幫忙活動，沒想到朋友的店超像酒店「裡面一桌一桌公關在陪酒」，她只好安慰自己「只有兩個小時就賣賣笑咬牙過去」他表示，裡面的酒客喝了酒就想「摸你胸部」、混亂當中還被抱起來旋轉、被強拉推擠、幾次跌倒還要笑笑的，「胸部被塞錢還要謝謝老闆」讓原PO非常困惑，三觀盡毀。她表示，當時一結束只想衝休息室狂嘔吐，雖然是沒被怎樣但「心靈就好像被強姦一樣難受」手裡擰著這些皺皺的錢真的覺得沒被尊重...都讓她相當難受，一下班就把賺到的錢通通丟進便利商店的捐款箱，告誡自己「死也不要再踏進去」。

原PO在休息室也問了其他妹妹，表示「怎麼甘願這樣做這種工作，我都快受不了了」，結果其中有人表示是「為母則強」讓她受傷之餘還感動了一下，突然覺得好偉大。

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(中時電子報)