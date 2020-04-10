海基會10日晚間發布新聞稿指出，為協助目前滯留湖北的台灣民眾，搭乘定時定點航班返台，海基會今日已洽請中華航空公司，指定兩架次由上海飛桃園航班，於20、21日兩天，提供滯留湖北的國人搭乘返家，11日上午09：30開始，開放服務專線02-25339995及02-21757066，受理並協助旅客統一訂位。

海基會表示，所指定的兩架次航班，航班號碼皆為CI 504，飛行時刻表分別為4／20（一）與4／21（二）各一架次，皆為19：50由上海浦東機場起飛，預計21：50抵達桃園機場。

海基會表示，將自11日上午09：30起，開始受理並協助旅客統一訂位。請滯留湖北而有意回台的國人，從4月11日上午09：30開始，可撥打海基會緊急服務專線02-25339995、及02-21757066，海基會將全力協處兩航班的訂位，幫助國人平安返家。

海基會強調，機上全程之防疫措施，將依照中央流行疫情指揮中心相關規定辦理，如有發燒等症狀將不得登機，返台降落後將立即接受檢疫，安排至集中檢疫處所，集中檢疫14天。

(中時 )