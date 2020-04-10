開發金控今董事會通過108年股利配發政策，擬議配發每股現金股利0.6元，以今收盤價8.13元計算，現金殖利率達7.38％，惟以60天均價來看，殖利率降為6.78％。

開發金控108年稅後獲利127.96億元，每股盈餘0.88元，全年獲利相較107年成長63％，創近13年新高，董事會擬議發放0.6元現金股利，配發率為68％，因近日開發金股價偏低故現金殖利率高達7.38；中華開發過去6年之配息水準除107年較低外，均為0.5至0.6元，此次配0.6元與中華開發一向穏定的股利政策目標一致。

因新冠肺炎疫情擴及全球，金融市場大幅波動，開發金控因投資未實現評價損失，導致3月份自結稅後虧損15.94億元，今年第1季稅後虧損4.88億元；每股虧損0.03元；華南金則受華南永昌證券3月大虧47.59億元拖累，導致3月稅後虧損近36億元，華南金第1季稅後虧損14.48億元，每股虧損0.12元，創華南金自上市以來，首次出現單季虧損的紀錄。

開發金的虧損主要來自中華開發資本，受到資本市場走勢回落影響，持續壓抑獲利動能，造成未實現評價損失，3月稅後虧損13.69億元，累計第1季虧損達17.17億元；中國人壽3月份稅後獲利則有14.16億元，累計第1季稅後獲利44.59億元。

開發金控發言人張立荃表示，中華開發資本投資部位主要為長期投資持有，3月所呈現為未實現評價變動，隨投資評價下降，中小型創投退出市場，反而有利未來低檔投資布局，私募股權投資團隊更將積極募集生醫基金，掌握防疫商機。

至於證券業務，凱基證券亦將嚴控風險，掌握長線布局契機；凱基銀行則持續進行壓力測試監控，對風險控管有所掌握；中國人壽雖受疫情影響有限，也積極導入數位工具提升保戶服務效率，並提出保戶關懷措施。

(中時 )