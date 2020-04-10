包括美國司法部在內的多個機構近日以國家安全為由，要求美國聯邦通訊委員會（FCC）永久撤銷「中國電信公司」（China Telecom）美洲分公司在美涉足國際通訊服務的營運牌照，這也是繼FCC以國安為由否決Google啟用香港至加州海底光纖纜線之後，對中又一記重拳，讓美中關係愈趨緊張。

去年，美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）及共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）就曾要求FCC重新審查中國電信和中國聯通在美國的牌照，認為中國電信及中國聯通使用美國電信網路，可能讓中國有能力截取美國人及美國政府的通訊內容。而今隨著美國新冠肺炎疫情確診數不斷攀升高居全球第一，加上中國甩鍋不承認是病毒的起源、出口劣質醫療用品等一連串爭議事件，兩國互信受到嚴重破壞，美中關係恐是回不去了。

根據外媒報導，以美國司法部為首，包括國防部、國土安全部在內的多個聯邦機構，指中國電信使用美國的電信網路，為美國國家安全及執法部門帶來風險，建議FCC永久撤銷中國電信在美國子公司的營運牌照。

中國電信是中國3大電信和網際網路供應商之一，業務遍及全球。外媒認為，FCC雖然在相關案件上擁有最終決定權，但通常會參考其他國安官員的意見。在這麼多聯邦機構聯合建議下，FCC點頭的可能性很大。

中國大陸外交部發言人趙立堅回應，堅決反對美方撤銷中國電信的營運牌照，強調中方一貫要求有關企業遵守當地法律法規，在依法合規的基礎上，按照市場原則開展對外經濟合作。另外也呼籲美方停止將經濟問題政治化，無理打壓中國企業的錯誤做法，遵守市場經濟原則提供公平、公正、非歧視的環境。

(中時 )