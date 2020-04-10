新冠肺炎疫情影響飯店住房生意，立足30年的台北西華飯店決定將原本暑假進行的裝修計提前，並逐步整修館內各營業單位，繼3樓宴會廳之後，4月中旬將整修大門與大廳，因為影響客人出入，所以決定暫時停止餐飲與住房服務。

西華飯店常董劉恆昌表示，飯店30年了，有些硬體設備本就該整理整理了，為提供客人更好的空調品質，「風管」是這次裝修的重點，他強調「風管」不是「封館」，別搞錯方向。

劉恆昌說，暑假本是台北都會國際飯店住房淡季，西華飯店因今年適逢開館30年，本就排定在暑假進行裝修計畫，並逐步整修餐廳、客房與公共區域。如今因疫情影響，所以近日討論將提前啟動換裝工程，「只是因疫情期間工人也不好找」，所以確實時間尚未定案。對於有媒體曖昧字眼影射西華將「休館」或「封館」，劉恆昌表示別胡說。

與台北晶華酒店和君悅酒店同年開幕的台北西華飯店，和所有台北市國際觀光飯店一樣，受到新冠肺炎疫情影響，住房與餐飲生意都急降，劉恆昌表示，進入3月後，西華每天的住房率都在5％至10％之間起伏，館內TOSCANA餐廳的生意則較過去同期掉了五成。也就是因為如此，所以才和經營管理幹部討論是否要將原本在暑假啟動的裝?工程往前移。

「動到一樓大廳與大門，勢必得暫時停止服務」，劉恆昌說，至於施工期間究竟要多久，因尚在找工人，加上近期有些建材進口不易，所以無法確認工期時間。

劉恆昌表示，大廳施工，客人進入不易，所以飯店曾討論是否讓房客走備用通道或員工出入口，但考慮到這終究造成客人不便，所以才決定暫停服務。他並表示，大門與大廳裝修完成後，台北西華將逐層進行客房裝修。

(工商 )