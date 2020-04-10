政府因應新冠肺炎疫情推出紓困貸款，卻被立委質疑放貸速度緩慢，因為從金管會統計資料顯示，截至4月6日止，全體銀行核准金額僅74億元，為受理申請金額的2成，政府承諾的上千億元貸款目標有很大的差距；銀行局表示，4月開始收件，由於送審出現塞車，已要求銀行加速流程。
銀行局官員表示，3月中已請銀行業者做準備，包括將資訊傳達各分行，並做好教育訓練，4月開始受理紓困案件，原則上500萬元以下案件，審核需要7至10天，500萬元以上以不超過14天為限，即使加速流程，但審核仍要符合5P授信原則，(即People、Purpose等)，若核貸案件沒有清償能力，銀行最後還是得承擔呆帳風險。
根據金管會資料顯示，74億元的核貸金額中，公股銀行的所核准的貸款占6成、為46億元；官員坦承，公股銀行較配合，為鼓勵民營銀行參與，銀行局將祭出獎勵措施，例如未來銀行申請轉投資、新商品業務時，主管機關會給予較多的彈性與方便。
(中時 )
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