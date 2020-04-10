新冠肺炎在全球肆虐的當下，非洲日前爆發70年來可怕的蝗災，可怕的是第二波的蝗災又再度侵襲，數量約是前一波的20倍。

美聯社報導，非洲受到第二波蝗災的侵襲，高達數十億隻的沙漠蝗蟲入侵，比起對抗新冠病毒，對抗蝗災顯得更為急迫。可是當地民眾卻拿他沒辦法。非洲烏干達農民Yoweri Aboket說，蝗蟲相當可怕，甚至比新冠病毒更具破壞性，他表示因為有些人不相信病毒會傳到這裡。

報導指出，東非的大部分地區，包括肯亞、衣索比亞和南蘇丹加上吉布地、厄立特里亞、坦尚尼亞和剛果也發現了蝗蟲群。

對此，聯合國糧食及農業組織稱蝗災的爆發，部分是因為氣候變化導致，將對糧食安全和民眾生計造成「前所未有的威脅」。這次蝗災的規模大約是上一次的20倍。糧農組織表示，更多的蝗蟲群在肯亞、衣索比亞南部、索馬里南部形成，東非的當前形勢令人極為震驚」。

該機構還預測，5月份將有利蝗蟲的繁殖，也意味著6月下旬和7月下旬將有新一輪的蝗蟲繁殖。聯合國已呼籲將援助金額從7600萬美元提高到1.53億美元，並表示要立即採取行動。

(中時電子報)