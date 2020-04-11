為防範新冠肺炎(COVID-19)疫情，推動遠距上班是不少國家的因應策略之一。因此讓視訊軟體Zoom一夕爆紅，但是陸續也因為被放大檢視，爆出許多資安疑慮。那麼到底在Zoom以外，還有哪些值得推薦、好用的視訊服務，可在疫情期間供中小企業、學校或者小型團體使用呢？且看以下介紹。

四大視訊工具比一比。(取自各官網／黃慧雯製)

【LINE】

作為台灣人最熟悉的即時通訊服務，LINE日前也因應新冠肺炎疫情，將原本一對一視訊通話才可使用的螢幕分享功能，開放支援至200人(至多)視訊通話服務。換句話說，這就讓LINE視訊通話可做為小團體視訊會議之用。

系統需求：LINE 電腦版5.23.0以上。要分享螢幕畫面者，必須使用LINE電腦版，其餘參與者無限制。平台特色就是可模糊背景，並有濾鏡功能，會議時間也不限。

【Microsoft Teams】

疫情期間，Microsoft Teams提供限時六個月的 Freemium 免費版本，沒有使用人數上限。跟其他視訊會議工具不同的是，Microsoft Teams具備即時降噪功能，可讓通話品質更清晰。此外也具備實用的會議舉手、背景模糊功能。

系統限制：無，支援 Windows、macOS、Android以及iOS。Microsoft Teams 提供每位使用者 2GB儲存空間，而共同儲存空間則為 10 GB。工作場景慣用Microsoft旗下Office服務的網友，可多參考。

【Skype Meet Now】

Skype 與 Teams一樣是微軟旗下服務。不同於Teams，Skype不僅資歷更久，還很特別提供免登入的使用方式。使用者在Skype Meet Now官網可快速開啟一個線上會議，只要將會議連結分享給朋友，就可以在24小時內在會議中暢聊。同時也支援螢幕分享功能，開會一點難題也沒有。

系統限制：無，支援 Windows、macOS、Android以及iOS。免登入(不須創立新帳號)也可使用。僅支援Microsoft Edge以及Google Chrome瀏覽器。

【Hangout Meet】

Google宣布在 7月1日前，G Suite用戶都可以申請免費使用Hangouts Meet 的部分付費功能，包括會議同時在線人數可達 250 人、在同網域內直播可收看的人數可到 10 萬人、可錄製會議過程，並將相關記錄儲存至 Google 雲端硬碟等特色。支援網頁版，不須下載應用程式，僅需要Google帳號即可登入使用。

系統限制：無，支援 Windows、macOS、Android以及iOS。可透過網頁版登入，整合Google Drive以及Gmail等服務。慣用Google系列服務者，可參考使用。

在Zoom陸續爆發資安漏洞後，政院已發出通函，提醒公務機關不應用Zoom。如果你也正在尋找適合的遠端視訊工具，不妨對比看看哪個更符合你的需求。

(中時電子報)