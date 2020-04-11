眾所周知，台灣社會目前正處於少子、高齡化的階段，許多人口學專家提出警告：隨著單身經濟的發酵，表面上生活多采多姿、光鮮亮麗的單身貴族要特別小心中年後落入隱性貧窮，也因此有了「賴家單身族」的稱號，意指在年輕單身時，吃住靠家裡、賺錢自己花，即便到了適婚年齡也傾向不婚、不生，選擇繼續與父母住在一起。台灣未來高齡化社會趨勢恐會步上日本後塵、奏起「下流老人」悲歌，這已是可以預想得到的結果……；然而，這樣的結果讓你看出其中的端倪？成年子女在經濟上依賴父母，而父母也有恃無恐的讓子女依靠，豈不子女過得比父母差？的確，今天老年人已然成為最不貧窮的年齡層，根據美國一項最新研究顯示，時下年輕人的貧窮率幾乎是老年人的2倍，直接證實了「貧窮年輕化」的說法！

老年人變富有了、年輕人卻愈來愈窮，這無疑是一項警訊，至於年輕人收入有限，該如何做好理財又能兼顧保障？本周小花平台從專業保險理財角度，站在年輕人的立場，為你整理出最完整的保險保障。

「賴家」單身族＝貧窮「年輕化」

說到年輕人貧窮率超過老年人的「現實」，根據「史丹佛貧窮暨不平等中心」（Stanford Center on Poverty and Inequality）一項研究結果顯示，早在40餘年前、也就是第一批「千禧世代」出生的前幾年，當時兒童貧窮率首度超過了老年人，而慢慢地老年人成為最不貧窮的年齡層；最新統計數據並指出，超過1／5的美國兒童生活在貧窮水平之下，貧困兒童占比高出65歲以上老年人有1倍之多，也因此有「貧窮年輕化」的說法。

「賴家單身族」的稱號與「貧窮年輕化」的統計結果互為呼應，先前在小花平台《自己賺自己花、與父母同住的「賴家單身族」，恐將淪為社會最底層！》一文中已明確定義何謂「賴家單身族」，較令人感到擔憂的是，如果到了40歲後單身又賴家，就不再只是自己賺自己花、不用拿錢出來養家那麼簡單了，可能必須面臨年紀大了沒了工作還得照顧年邁的父母，尤有甚者，若干年後可能淪為社會最底層連家人都沒有的「孤單老人」。

日本知名社會學家山田昌弘在其所著《失控的逐底社會》一書中，就提出警告：再過20年左右，即便仍舊可以按月請領國民年金，也會因為沒有錢而「生不起病」，更令人擔憂的是，可能要一直工作到死亡為止，「就算你是醫生、律師或是大學教授，因為存款不足、擔心生病，無法安心退休；以後，工作到死將成為一種必然的趨勢。」

及早規劃老年生活才是不二法門

不想成為第一波向下流動的社會底層者，該如何脫身？小花平台保險顧問指出，唯有及早正視個人老年生活並預先做好退休規劃，才是不二法門！相信人人都知道這個道理，但是，令人擔憂的是，國內有高達6成的年輕世代希望能在60歲前退休、開創事業第二春，卻還沒有做好「準備」，超過半數人還沒有準備好退休金。

(中時電子報)