俗語有句話說：「女子無才便是德」，或許有許多人對此說法不表贊同，也認為有歧視女性之嫌；不過，在今天女力崛起的時代，愈來愈多女性擁有不凡的社經地位，世界各國並出現不少女性領袖，其能力甚至比男性更為突出，早已打破「女子無才便是德」的傳統枷鎖！一般來說，能力愈好，也愈有主見和自己的想法，現在問題來了，如果一對夫妻或是男女朋友兩人都很強勢，豈不是要天天吵架？日前有外媒報導：「俄羅斯退伍女兵單身比例高」，文中提及女兵不同於一般女性，個性比較強悍、霸道，萬一言語不合打起來，面對受過專業訓練的女兵，可能許多男性都無法與其匹敵，也就是「一山不容二虎」的概念，在現實生活中確已讓俄羅斯男性望之卻步！

這則看起來滿有意思的新聞，卻也暴露出現代都會男女在婚姻前躊躇不前的原因百百種，無怪乎全世界單身人口正以驚人的高速成長。以下跟著小花平台從俄羅斯女兵的故事，延伸探討現代女性如何把自己照顧好，並能提前做好退休理財規劃？

台灣正悄悄步上日韓後塵成為「單身大國」

根據外媒報導，俄羅斯女性人數多於男性且性別比例相當懸殊，尤其男性偏好體型嬌小的女性，相對於體型就是不能太嬌小的俄羅斯女兵來說，先天條件已差人一截，如果加上前述的個性比較強悍、霸道，婚後夫妻一吵架就沒完沒了、誰也不讓誰，甚至可能一言不合就大打出手……，在種種考量下，俄羅斯退伍女兵單身比例普遍較高，想要早早把自己嫁出去確實難上加難！

在了解俄羅斯女兵的結婚困境後，再回頭看看台灣單身人口狀況，根據內政部最新統計數據顯示，國人男女比例每10名女性相對有9.8名男性「男女比例差不多」，暫且可以摒除因為性別比例失衡而影響到結婚率；不過，台灣正悄悄步入日本與韓國後塵成為「單身大國」，已是不爭的事實，有關「單身」確實是值得你我深思的課題！

(中時電子報)