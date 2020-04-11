英國首相強生的病情才好轉，不過英國本身的新冠肺炎疫情並不容樂觀，根據美國研究機構預估，英國疫情將在4月達到高峰，屆時單日死亡人數恐逼近3,000人，至8月，累計逾6萬人喪命，超越義大利、西班牙，成為歐洲疫情最嚴重的國家，罹難人數將占全歐洲加總40%。

英國新冠肺炎疫情日趨嚴重，直逼義大利、西班牙。

英國《衛報》（The Guardian）報導，美國華盛頓大學健康計量評估研究中心（Institute for Health Metrics and Evaluation，IHME）7日預估，英國新冠肺炎疫情將在4月17日攀上高峰，屆時單日死亡人數恐達2,932人。

模型預測，到時英國將需要超過10.2萬張病床、2.45萬張加護病房病床、以及將近2.1萬台呼吸器，不過英國目前只剩約1.8萬張病床、799張ICU病床可用，也就是說還差8.5萬張普通病床。

此外，模型也顯示，至8月，英國境內死亡人數將達66,314人，超越義大利的20,300人、西班牙的19,209人，成為歐洲新冠肺炎死亡人數最高的國家，僅次於美國，占歐洲總死亡人數的40%。

不過IHME的預估模型頗受英國科學家懷疑，美國有線電視新聞網（CNN）報導，劍橋大學教授史匹格哈特爾（David Spiegelhalter）就表示，模型是依據簡單的數學模型建立，當後續加入愈來愈多數據後，他預期數字也會出現變化。

CNN指，流行病學預測是一門相當棘手的學科，因為它部分取決於假設，隨著愈來愈多數據加入，模型也會更新。

IHME也承認他們的模型存在高度不確定性，英國的總死亡人數可能界在55,022至79,995人之間。IHME先前就曾下修美國的預估死亡人數，從8萬多人下修至6萬多人。

英國政府主要是依賴倫敦帝國學院（Imperial College London）提供的數據來制定防疫措施，倫敦帝國學院先前預估，實施封城及維持社交距離措施，將能讓病亡人數限縮在2萬至3萬人之間。

(中時電子報)