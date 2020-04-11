華為消費者業務CEO余承東9日接受媒體採訪時指出，先前傳出因為疫情影響，智慧型手機行業有5千萬支的庫存，其中華為就佔了2千萬支。對此，余承東澄清，這是謠言，實際上華為手機缺貨很嚴重，而非庫存很多。

陸媒報導，針對疫情的影響，余承東表示，對任何公司都是挑戰，而海外的疫情持續時間會比大陸長，到年底都會有很大的影響，華為將力拚今年的銷量不下滑，並在大中華地區大幅成長。

針對市場傳聞華為手機庫存嚴重，余承東反駁：「說庫存那是胡扯。」，稱華為手機沒有庫存，而是嚴重缺貨，春節期間的生產受到了疫情的影響，天天都在打電話催貨。缺貨缺的一塌糊塗，有庫存反而賺了。

此外，余承東也強調，華為目前已經可以完全不用來自美國的零組件，因為他們已經做到了完全替代，「我們仍保持少量的器件與美國企業合作，幫助他們創造價值」，如果美國進一步發動制裁，對全球產業將是非常大的破壞，他更直言：「如果不是美國制裁，2019年我們就會成為全球第一大智能手機廠。」

(中時電子報)