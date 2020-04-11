世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），公開指控台灣對他攻擊、種族歧視，忍無可忍，在記者會上大罵3分鐘，此舉引發台灣群起反擊。對此，自由作家洛杉基指出，美國與台灣有志一同，一起修理譚德塞，但台灣綠網軍卻比不上美國政客有格調。

洛杉基在臉書表示，美國政府與蔡政府有志一同，一起修理WHO秘書長譚德塞，「不過請綠網軍注意了！」美國人再怎麼不滿，也絕不敢批評他的膚色，稱呼他「死尼哥」，只會指責他們「把政治擺第一」。

嚴格來說，洛杉基指出，美國和台灣的執政者，哪個不是把政治擺第一？美國川普防疫措施慢了一步，現在完全失控，「川普一邊防疫，一邊不忘修理中國及親中的衛生組織，這樣才能甩鍋，把疫情失控的責任，甩給中國及世衛組織。」如果這不是把政治擺第一，什麼才是？

洛杉基說，台灣綠網軍如此瘋狂攻擊譚德塞，不但攻擊他親中，還拿他膚色做文章加大羞辱，不就事論事，而去攻擊人家膚色、種族甚至名字，就比不上人家美國政客有格調，甚至還失去了人性。

(中時電子報)