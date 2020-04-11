原PO貼出到譚德塞IG留言抗議內容 (圖／PTT)

原PO表示朋友留言抗議後，收到譚德塞私訊回應，網友紛紛點出真相：「是系統自動回覆啦」 (圖／翻攝自PTT)

WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)在記者會上點名遭台灣霸凌、種族歧視，引起軒然大波，不僅我外交部、蔡英文總統與防疫指揮官陳時中紛紛反擊，網友也群起激憤砲轟譚德塞轉移焦點。一名網友表示，自己朋友也到譚德塞IG留言抗議，事後竟收到譚德塞本人私訊，不過真相曝光後也讓大家傻眼。

一名網友在PTT八卦版表示，譚德塞IG、推特遭世界各地網友灌爆，自己朋友也去IG留言抗議「台灣種族歧視？你根本不承認台灣的存在！我們不在乎你的種族，只在乎你有沒有做好你該做的」。事後竟在Gmail信箱內收到譚德塞本人回應「謝謝您在我的IG留言，我無法看到所有人留言，可以持續追蹤我的IG了解即時疫情資訊」，讓原PO忍不住問：「所以譚德塞現在是機器人回覆還是有網軍撐腰」。

不少網友揶揄：「太溫暖啦你的朋友」、「非洲的自動網軍也很發達啊」，也有人點出真相：「這是系統自動回覆啦」、「明顯是罐頭訊息」、「這就跟你去沒追蹤的粉絲專頁留言，系統就會邀請你追蹤一樣」。

(中時電子報)