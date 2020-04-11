高雄市長韓國瑜南北興訟，力阻罷免投票。名嘴黃創夏分析說，是為拖過今年的12月25日，避免高雄市長改選。

黃創夏在政論節目《新聞面對面》中表示，韓國瑜他在賭，以他的賭徒性格，賭未來行政法院的法官，搞不好會同情韓、甚至支持韓國瑜。若停止執行罷免，再拖一下，只要拖過今年的12月25日，就算韓國瑜被罷免，就不會是重新改選，必須指定一個新的高雄市長，高雄市長的威脅就沒有了。如果改選之後，產生一個新的高雄市長，韓國瑜的地位和政治份量就不一樣了。

黃創夏指出，韓國瑜只要拖過12月25日，就算被罷免成功，那時已經不需要改選了，指定新市長就更麻煩。指定市長這個變數，或是以拖待變，中間過程中，疫情如果再發生像上次的「淑姪說」、這次所謂的「生活單純說」，其實對防疫指揮中心的威信，是有傷害的。未來半年有太多的變數，韓國瑜就是在賭這件事。

(中時電子報)