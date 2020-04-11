陳揮文直播：酒店女公關，心事誰人知。（影片自18:00開始)

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，日前親口證實案379例為台北某知名酒店女公關，該案一夕由生活單純的30多歲的家庭主婦變成高檔酒店紅牌，戲劇化過程引發輿論熱議，甚至還有網友在PTT上好奇提問，酒店競爭激烈，一般不是都會選年輕辣妹，為何還有人點30多歲酒店公關坐檯？

巧合的是，社會記者出身的資深媒體人陳揮文，昨晚也在直播節目中回應了這問題，他說一般來講30多歲的小姐已是「北風北」，其實很多都轉幹部了，「但是你要倒過來想說，如果她30幾歲她還有辦法坐檯，那就表示她的這個顏質、外表、身材、歌聲，或是她的手腕、社交、交際能力可能是一流的，不然她沒有辦法30幾歲還在坐檯。」

陳揮文說去酒店的客人百百種，有人連小姐的手都不碰，只是純唱歌的客人大有人在，所以不要以為去酒店都是想要性交易的，也有小姐堅持不做S，但憑良心講這種小姐很少，「為什麼？我剛跟你解釋她的檯費是她的收入之一，可是光靠檯費，你不用去酒店啦，第一你日夜顛倒，第二你喝得半死，第三個這些客人生張熟魏，你以為這樣很好玩嗎？其實一點都不好玩。」

陳揮文也中肯點出這些小姐要身材有身材、要臉蛋有臉蛋，那她們去酒店目的是什麼？當然是賺錢。

(中時電子報)