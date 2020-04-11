警方10日晚上執行專案擴大臨檢勤務，首站到指標夜店金錢豹稽查。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市警方與市府經局等相關單位，10日晚間擴大稽查金錢豹及3家夜店，稽查落實實名制，與是否保持社交距離。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市警方與市府經局等相關單位，10日晚間擴大稽查金錢豹及3家夜店，業者配合實名制、量額溫、戴口罩，注意容留人數，業者配合度高，市府強調會持續稽查臨檢，逐一過濾居家檢疫及隔離名單，預防違規對象趴趴走。

台中市警方10日晚上執行專案擴大臨檢勤務，首站到台中市指標的酒店金錢豹稽查，市府在中央宣布酒店、舞廳暫停營業，超前部署，進一步宣布台中市除酒店、舞廳外的八大特種行業，實施「實名制」，違者裁罰。

第二天晚上經發局長張峯源與警方帶隊稽查金錢豹，針對未列為酒店、舞廳的樓層逐一檢查是否落實實名制，與是否保持社交距離。

警方要進去娛樂場合稽查時，也是一樣要戴口罩，工作人員量測額溫後才能進入，市府要求營業場所必須對客人以實名制登記。

市府表示，為加嚴防堵疫情，除了酒店、舞廳今日起配合暫停營業外，市府更要求視聽歌唱業、三溫暖業、酒吧業、舞場業、特種咖啡茶室、飲酒店業、夜店業、電子遊戲場業等特種行業，實施「實名制」，業者並須落實出入口測量體溫、所有人員進出配戴口罩、室內外保持社交距離等，若有違者將依《傳染病防治法》裁罰3000元至1萬5000元。

(中時 )